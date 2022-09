La camera ardente di Elisabetta II a Westminster Hall. Folla da record con code di 30 ore per l’ingresso

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Una scia di folla ha accolto il passaggio del corteo funebre che ha trasportato la salma della regina Elisabetta II da Buckingham Palace, residenza ufficiale dei sovrani del Regno Unito, a Westminster Hall, la parte più antica del Parlamento britannico. La processione è stata accompagnata da militari in alta uniforme e seguita da Carlo III e la regina consorte Camilla e dai componenti della famiglia reale. William e Harry insieme alle loro mogli dietro la salma. Il feretro resterà esposto per l'ultimo saluto fino ai funerali solenni di lunedì 19, nella camera ardente che resterà aperta 24 ore su 24. Si potrà accedere solo indossando un apposito braccialetto per accedere. Registrata una folla da record,con code fino a 30 ore. - (PRIMAPRESS)