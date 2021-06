La bandiera italiana, "bistrattata" anche il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica

(PRIMAPRESS) -La celeberrima Livella di Toto', inizia cosi.....Ogni anno, il 2 novembre, in questa triste e mesta ricorrenza ecc......, vi devo confessare che in questi giorni mentre camminavo, alzando gli occhi di qua e di là per i luoghi ove passavo, ho visto garrire diecine di bandiere tricolori al vento, molte ben tenute e dignitosamente esposte, ma altre ridotte al rango di stracci! Ecco perché quella che domani dovrebbe essere una lieta e gioiosa ricorrenza, vedendo lo stato di certi vessilli mi ricorda il 2 novembre di quella che fu la festa della Repubblica. ll decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, regola l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici.Le suddette bandiere, oltre che nei casi indicati dall'art. 2 commi 1 e 2 della legge 22/1998, dovranno essere esposte sugli edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni nelle seguenti giornate:(Festa del Tricolore),(Patti Lateranensi),(Liberazione),(Festa del Lavoro),(Giornata d'Europa),(Festa della Repubblica),(Insurrezione popolare di Napoli),(Santo Patrono d'Italia),(Festa dell'Unità Nazionale),(giornata delle Nazioni Unite - da esporre insieme alla bandiera delle Nazioni Unite).La normativa vigente (L. 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121) regola l'utilizzo e l'esposizione della bandiera nazionale e della bandiera dell'Unione Europea. In particolare la Legge 22/1998 detta disposizioni generali sull’uso delle bandiere, mentre il DPR 121/2000 costituisce “Regolamento del governo sull’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”. Non esiste al riguardo una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio rivolto ai privati, i quali pertanto hanno facoltà di scegliere autonomamente l’eventuale esposizione del tricolore. Valgono per essi comunque le regole generali stabilite dalla normativa citata, come asserito in particolare dall’art. 1, comma 2 della Legge 22/1998: “(…)Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia (…)”. Vi è pertanto l’obbligo, per chiunque esponga la bandiera nazionale di rispettarne il decoro (“Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo”, art. 9 del DPR 121/2000).La medesima normativa non prevede specifiche sanzioni per la mancata osservanza delle prescrizioni descritte, ma resta salvo quanto stabilito dall’art. 292 del codice penale, così come modificato dall’art. 5 della Legge 24 febbraio 2006, n. 85: “(…) Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.Da quanto sopra, si evince in maniera inequivocabile che l'esposizione del simbolo dell'Unità nazionale è regolata da norme chiare, ed allora signori responsabili piuttosto che vedere certi scempi in giro, provvedete ad ammainare quelle che furono le bandiere ....è meglio non esporle piuttosto che vederle ridotte in certi stati, i nostri caduti, altrove sono tenuti in grande considerazione e meritano ben altro rispetto. La gestione di certi settori deve essere affidata a competenti, ognuno deve fare quello che sà.....a Napoli si dice .....si nun sai fà o scarpar...nun romper ò c.....e semmenzell..! - (PRIMAPRESS)