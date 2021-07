L'uso dei big data nel SSN per gestire i flussi d'informazione. Domani 6 luglio in un webinar di The Big Data in Health

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani martedì 6 luglio sulla pagina YouTube di @Bigdatainhealth, si terrà il webinar, dedicato al Digital Health Management. Il tema che affronta l'impatto dei big data nel Servizio sanitario nazionale.

Dopo lo stress da Covid-19, non ancora superato per effetto delle varianti, il nostro SSN ha compreso che vanno ripensate le organizzazioni sanitarie sul territorio, servono figure manageriali dotate di staff che siano destinate a gestire ASL per ASL i complessi flussi di informazioni e l'impatto dei big data, ma soprattutto va posta la complessa questione della data governance in ambito sanitario. Al webinar parteciperanno: Luca Bolognini (Privacy), Cricelli (Ad Genometics), Gentili (SIMM), Porrello (Roche), Misuraca (TBC), Petrina (Gruppo Consulcesi), Triola (Farmaindustria). - (PRIMAPRESS)