L'Ordine dei Medici propone al ministro Speranza di utilizzare Poste Italiane per la consegna domiciliare di protocollo e dispositivi di sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbero arrivare direttamente per posta i dispositivi di sicurezza ai medici impegnati nella lotta al Covid-19. La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha presentato alcune proposte al ministro della Salute Roberto Speranza alla luce di un monitoraggio su rischi e criticità affrontate dai medici in prima linea contro il Covid-19. La necessità di un puntuale protocollo sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e l'utilizzo di Poste Italiane per farli arrivare ai medici direttamente al domicilio. Sono queste alcune delle proposte avanzate nell'incontro con il ministro. - (PRIMAPRESS)