L'opposizione compatta presenta una mozione di sfiducia per Bonafede. Salvini: "Evidente incapacità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “E' stata presentata pochi minuti fa la mozione di sfiducia del centrodestra compatto al ministro Bonafede". Lo annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini. La mozione si motiva con la "evidente incapacità e inadeguatezza", aggiunge, e "sono contento, perché dopo ore e ore di lavoro, il centrodestra compatto unito ha trovato una posizione comune". Nella diretta Facebook, Salvini dice anche: "Non entriamo nel merito delle dichiarazioni del giudice Di Matteo, non so chi abbia ragione, ma se ha torto il ministro è doppiamente grave". La questione, come chiariscono i leader dell’opposizione è sulla gravità di quanto accaduto con le scarcerazioni e delle interpretazioni troppe estensive del Tribunale di Sorveglianza. - (PRIMAPRESS)