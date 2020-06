L'onda lunga antirazzista delle proteste Usa contro la morte di Floyd arriva anche a Roma: intitolata una via all'afroamericano

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’onda antirazzista scoppiata negli Usa dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, trova reazioni anche nella capitale italiana. A Roma, al posto di via dell'Amba Aradam compare "via George Floyd”. La sostituzione non è dell’amministrazione comunale capitolina ma di un blitz della rete "Restiamo umani" che ha voluto portare nella capitale l'ondata delle proteste antirazziste di Minneapolis. In altre scritte compare il nome di Bilal ben Messaud, il migrante morto a Porto Empedocle lo scorso 20 maggio mentre cercava di raggiungere terra. Imbrattato il busto del generale Baldissera, capo delle truppe italiane in Somalia. Le scritte sono state rimosse e sono già scattate le indagini in corso sugli episodi passando al setaccio diverse telecamere di esercizi commerciali. - (PRIMAPRESS)