L’ombra di brogli sul voto Usa denunciati dal figlio di Trump e da Rudolph Giuliani

(PRIMAPRESS) - WASHINGTHON - L’ombra di brogli elettorali sta agitando il risultato delle elezioni americane che vede in leggero vantaggio Joe Biden sull’uscente Trump. A denunciare la possibilità di brogli in queste ore sono stati sia il figlio di Donald Trump che Rudolph Giuliani in una conferenza pubblica. Lo staff di Trump ha chiesto alla Corte Suprema di intervenire in un caso pendente in cui si contesta la decisione della Corte Suprema statale della Pennsylvania di consentire il conteggio delle schede elettorali dopo il giorno delle elezioni. "E' giunto il momento.Visti i risultati il voto in Pennsylvania potrebbe benissimo determinare il prossimo presidente degli Usa", ha detto uno degli legali di Trump,Jay Sekulow. "E questa Corte, non la Corte Suprema della Pennsilvanya,dovrebbe avere l'untima parola". - (PRIMAPRESS)