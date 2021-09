L'omaggio del presidente Mattarella alla memoria di Carlo Alberto della Chiesa ucciso da Cosa Nostra nel 1982

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Rendo commosso omaggio al ricordo del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo,vittime della ferocia mafiosa". Così il Capo dello Stato, Mattarella, nell'anniversario dell'agguato. "Il sacrificio del Prefetto Dalla Chiesa e il suo lascito ideale contribuirono ad orientare molte delle scelte che, negli anni successivi, hanno consentito un salto di qualità nell'azione di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'economia",afferma Mattarella. Il generale Dalla Chiesa nel 1978, in piena guerra di mafia, ottenne i poteri speciali per contratre l'escalation criminale di Cosa Nostra. Il 3 settembre 1982 in un agguato di killer di Cosa Nostra fu ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro nei pressi della loro abitazione in via Carini. - (PRIMAPRESS)