L’Olanda segna il record di maggior contagio nelle 24 ore con 6.504 positivi. La zona più colpita Rotterdam-Rijnmond con 763 casi

(PRIMAPRESS) - ROTTERDAM - Record nazionale nei Paesi Bassi per nuovi contagi da Coronavirus: 6.504 casi in 24 ore, superando anche per la prima volta la soglia dei 6mila che aveva sfiorato nei giorni scorsi. La zona più colpita è quella di Rotterdam-Rijnmond con 763 casi. Segue l'area di Amsterdam-Amstelland con 735 persone positive. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 24, per un totale di circa 6.600. Lo comunica l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente dell'Aja. I nuovi casi sono circa 500 in più di ieri quando erano 5.979. - (PRIMAPRESS)