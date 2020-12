L'Italia in allerta rossa per pioggia e neve. Anche il Tevere "osservato speciale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le abbondanti ed incessanti piogge di questa notte avevano fatto scattare l’allarme per il livello del fiume Tevere a Roma. Sulla Capitale continuerà a piovere e la situazione rimane critica con il fiume come osservato speciale. La Protezione civile aveva disposto la chiusura delle banchine del lungotevere a causa dell'innalzamento dei livelli.

Molti i disagi alla circolazione anche per gli allagamenti causati dall’accumulo di foglie secche che da giorni avevano otturato le feritoie di scolo delle acque piovane. Alcune strade sono state chiuse per la caduta di alberi. Allerta rossa anche nelle province di Frosinone e Latina.

Situazione più pesante nel resto d’Italia. Dopo gli allagamenti e i danni registrati nel modenese e in alcune zone del Friuli e del Veneto. Situazioni di criticità previste anche in Sardegna . Ed allerta rossa anche per il bacino del Piave Pedemontano e in altre aree del Veneto. Permane il rischio valanghe sulle Dolomiti. Ancora oggi la situazione meteo è caratterizzata da fenomeni deboli ma diffusi di pioggia e neve nel Nord. - (PRIMAPRESS)