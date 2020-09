L'irritazione della Turchia al Med7 per le parole di Macron. Le ricerche di gas nel Mediterraneo da parte della Mezzaluna

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - Il governo di Ankara non has digerito le parole pronunciate ieri dal presidente francese Emmanuel Macron nel corso del vertice Med7 ad Ajaccio, a cui ha preso parte anche il premier Giuseppe Conte, per discutere su soluzioni ai problemi del Mediterraneo: dalla Libia alla Tunisia.

"Macron ha di nuovo fatto delle dichiarazioni arroganti, ma sono anche un segno di debolezza e disperazione". Così il ministero degli Esteri turco dopo che il presidente francese aveva duramente attaccato la Turchia, affermando che l'Europa deve essere "chiara e ferma nei confronti del governo del presidente Erdogan", a proposito delle manovre e delle ricerche di gas naturale da parte di Ankara nel Mediterraneo, mosse che hanno provocato fortissime tensioni con la Grecia.