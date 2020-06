l'ex pm di Roma Luca Palamara è stato espulso dall'Associazione nazionale magistrati. La reazione: "Negato il diritto di parola"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giudizio per l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara è arrivato puntuale: colpevole. Sono stati gli sessi suoi colleghi del sindacato delle toghe a ritenerlo colpevole di corruzione così come emerso da un’inchiesta del Tribunale di Perugia e da diverse intercettazioni. Il consiglio riunito oggi ha votato l’espulsione dall’ann con la sola astensione di un membro. L'ex pm di Roma ha chiesto di essere ascoltato dopo la pronuncia dei probiviri del sindacato dei giudici, ma i colleghi hanno detto di no perché avrebbero dovuto essere gli stessi probiviri che lo hanno giudicato, e non il Comitato direttivo centrale, ad ascoltarlo. La reazione di Palamara non si è fatta attendere:

"Mi è stato negato il diritto di parola, nemmeno nell'Inquisizione". - (PRIMAPRESS)