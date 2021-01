L’Europa sull’orlo di una crisi di nervi da lockdown. Ad Amsterdam scontri tra manifestanti e polizia per il nuovo confinamento fino al 10 febbraio

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Le proteste in Olanda contro il coprifuoco anti-Covid, in vigore fino al 10 febbraio,sono degenerate in scontri con la polizia. Usati cannoni ad acqua per disperdere una folla di centinaia di persone nel centro di Amsterdam. E' la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che il governo decreta il coprifuoco. Scontri anche a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi: centinaia di manifestanti dispersi con l'uso di gas lacrimogeni. Negozi saccheggiati e auto incendiate: 30 gli arresti. - (PRIMAPRESS)