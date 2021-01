L'esortazione di Papa Francesco nella messa dell'Epifania: "Non lasciarsi imprigionare dai fantasmi che spengono la speranza"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco nel celebrare la Messa in Vaticano il giorno dell'Epifania invita a"mettere da parte lamentele" e ad "alzare gli occhi".Occorre"non lasciarsi imprigionare dai fantasmi interiori che spengono la speranza e non fare dei problemi e delle difficoltà il centro della propria esistenza. Ciò non significa negare la realtà",ma guardarla "in modo nuovo" perché "il Signore conosce le nostre situazioni e non è indiffente alle lacrime che versiamo". Durante la celebrazioni resa nota la data della Pasqua,che sarà il 4 aprile. - (PRIMAPRESS)