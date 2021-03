L'Austria decide per il lockdown totale di Pasqua e mascherina Ffp2 negli spazi chiusi

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Vienna e i laender Bassa Austria e Burgenland per Pasqua vanno in lockdown totale.Dal 1° al 6 aprile è in vigore un coprifuoco h 24, chiudono i negozi (ad eccezione dei supermercati) e i servizi alla persona. Dal 7aprile i negozi potranno riaprire,ma con obbligo di tamponenegativo per i clienti. La mascherina Ffp2 diventa obbligatoria in tutti gli spazi chiusi con più di una persona e anche all'aperto in caso di assembramenti. Le scuole sono in Dad la settimana dopo Pasqua,poi saranno introdotti i tamponi per gli alunni. - (PRIMAPRESS)