L’attacco russo colpisce anche la musica: dalla lirica di Gergiev a New York e Vienna all’Eurocontest

TORINO - Le conseguenze dell'attacco russo in Ucraina colpiscono per la seconda volta anche la musica. Dopo la cancellazione del concerto alla Carnegie Hall di New York e di Vienna del direttore d'orchestra russo Valery Gergiev, sostenitore di Vladimir Putin, ora penalizza anche l'Eurocontest. Dopo aver assicurato che la Russia avrebbe partecipato all'edizione 2022 dell'Eurovision che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, l'Ebu, organizzatrice dell'evento, ha deciso, oggi di escluderla. La Russia, quindi, non potrà inviare alcun artista a Torino per giocarsi la competizione musicale. L'invasione di Putin dell'Ucraina e un'escalation sempre maggiore della guerra ha portato l'European Broadcasting Union, che organizza l'evento, a rifiutare la Russia dalla competizione, annunciandolo con un comunicato stampa in cui si parla di come la partecipazione porterebbe discredito sull'Eurovision, sottolineando ancora, però, come l'Ebu sia un'organizzazione apolitica.