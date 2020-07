L'attacco del ministro Spadafora agli stakanovisti delle Federazioni nella presentazione social del testo unico dello sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - A 24 ore di distanza dalla presentazione del testo unico dello sport del ministro Vincenzo Spadafora, abbiamo ascoltato gli umori provocati dalle sue dichiarazioni in diverse federazioni e club allontanandoci anche dalle “stanze dei bottoni”. Spadafora ieri è andato giù duro: "Su 40 presidenti di federazione 16 stanno lì da quasi 30 anni, ben oltre i tre mandati. Se hanno fatto bene sono contento ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso. Questa non è una riforma contro qualcuno e non stiamo minando l’autonomia dello sport - ha dichiarato il ministro - Se hanno fatto bene sono contento ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso, un bravo dirigente deve anche preparare una successione”. Quanto rilevato da Spadafora, circa la longevità degli incarichi è indubbiamente sotto gli occhi tutti e le critiche tra gli addetti ai lavori in questi anni non sono mai mancate. Tuttavia come ha fatto notare qualche vecchio dirigente in pensione, c’è un aspetto che non può essere sottovalutato: “Nelle Federazioni non ci si arricchisce motivo per cui si può restare attaccati alle poltrone. Ed inoltre c’è da dire che diventa sempre più raro trovare persone che decidono di dedicare tutto il loro tempo alla gestione di una macchina organizzativa così complessa come quella di una federazione che deve fare i conti con le poche risorse economiche e una lievitazione delle spese correnti. A tenerti lì, molto spesso, è solo la passione”. Punti di vista diversi che si riscontrano tra favorevoli e contrari al limite di mandato anche se è difficile capire dove pende l’ago della bilancia. “Se volete anche un dibattito pubblico in streaming io sono a disposizione - dice Spadafora rivolgendosi ai presidenti di lungo corso -, questa è una cosa che mi diverte molto, non riesco a capire perché non si possa accettare l’idea di un ricambio. Abbiamo inserito la norma sui tre mandati, ossia 12 anni: mi sembrano già tantissimi. Ci sono presidenti in carica dai tempi della lira e da prima dell’attentato alle Torri Gemelle”. E se si andasse oltre lo streaming? Un referendum tra le società sportive potrebbe mostrare uno spaccato più realistico prima di assumere decisioni importanti. - (PRIMAPRESS)