L'Arma che fu, quella che era e quella che è oggi

(PRIMAPRESS) - ROMA - In occasione del 207° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si e’ celebrato il 5 giugno u.s., la Rai ha presentato “Mio papà, un Carabiniere”, un racconto realizzato dall’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma sulla figura del carabiniere e sul suo ruolo educativo all’interno della famiglia.

Attraverso brevi interviste, il documentario raccoglie le testimonianze di personaggi illustri figli di militari dell’Arma sull’importanza rivestita dalla figura paterna nella loro crescita e formazione professionale ed artistica. Dai racconti emerge e si valorizza il ruolo educativo della figura del Carabiniere e il legame con la famiglia intesa anche come luogo di trasmissione di valori. Tra gli intervistati: Gianluca Di Feo, vicedirettore di La Repubblica, Giuseppe Carboni, direttore del TG1; artisti come Claudio Baglioni, Franco Nero, Luca Bizzarri, Francesco Pannofino, lo sportivo Vittorio Brumotti e Daniela Ferolla, conduttrice e modella. E’ un racconto bello, a tratti emozionante, per chi come me ha trascorso 43 anni nell’Istituzione. Tuttavia questi racconti sono relativi al passato,purtroppo ad un’Arma che non c’è più, o meglio non è più quella raccontata. L’esigenza di stare al passo con i tempi ha stravolto quella che era la vera missione dell'Arma e con essa l' immagine ed essenza del Carabiniere. Nel racconto si parla di stazioni aperte h 24, di orari sine die, insomma dei Carabinieri al servizio tra la gente e per la gente, in qualsiasi ora del giorno e per le occasioni più disparate. Nei piccoli paesi, a sera, dopo la chiusura del Comune e di qualche bar, rimaneva accesa la sola insegna che indicava la Stazione dei Carabinieri, presidiata 24 ore al giorno. Dopo una certa ora, quello era l’unico punto di riferimento al quale il cittadino poteva rivolgersi in caso di necessità. Sovente le risposte non erano adeguate alle richieste, ma sicuramente il cittadino aveva trovato una porta aperta, un esponente delle istituzioni pronto ad ascoltarlo ed a veicolare eventuali richieste, spesso diverse da fatti di polizia giudiziaria. Oggi, alcune stazioni sono aperte a giorni alterni e con rigorosi orari d’ufficio. Questo ha snaturato la vera essenza della presenza del Carabiniere sul territorio. Mi si dirà che questa riorganizzazione nasce dal fatto di uniformare l'orario di servizio a quello degli altri lavoratori, che il territorio viene controllato attraverso pattuglie fornite da altre stazioni….., tutto vero,ma questi non sono i Carabinieri del posto, quelli che conoscevano tutto e tutti…., gli attuali sono quelli che hanno bisogno del navigatore per raggiungere località a loro sconosciute. Si sarebbe potuto ovviare al ridimensionamento delle stazioni dei Carabinieri con il potenziamento delle polizie locali, ma di fatto i piccoli comuni nella migliore delle ipotesi hanno in organico uno o due vigili urbani, brave persone, preparate nel loro specifico settore, che di certo non possono vantare di avere alle spalle una Istituzione che in caso di necessità interviene in forze con uomini e mezzi. Di contro, dobbiamo constatare con amarezza che mentre lo Stato chiude o ridimensiona la presenza dei presidi di legalità, la criminalità organizzata non perde tempo e si impossessa di quei territori, un tempo scevri da fenomeni criminali per svolgere le proprie attività illecite in maniera indisturbata. Ne sono la riprova le centinaia di sversamenti illeciti di rifiuti pericolosi,i numerosi furti di prodotti della montagna, le tante piazze di spaccio di droghe e soprattutto le numerose richieste da parte di delinquenti di scontare gli arresti domiciliari in quelle località sprovviste di presidi di polizia, dove si possono recare sodali per svolgere riunioni e pianificare attività criminose in maniera incontrollata! - (PRIMAPRESS)