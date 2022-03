L’Aquila: under 30 e iper specializzati fondano “Realize” un incubatore per fondi europei

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA – I fondi comunitari possono essere una risorsa per stimolare intere aree geografiche e spingere i giovani ad attivare imprese sostenibili ma l'Italia non ha sempre brillato per accesso ai fondi. Per questo all'Aquila è nata la cooperativa "Realize" per tutti coloro che non conoscono le modalità di accesso ai bandi. L’idea nasce da una rilevazione che pone l’Abruzzo, e la provincia dell’Aquila in particolare, tra i minori utilizzatori delle risorse economiche messe a disposizione dall’Unione Europea mentre contestualmente mostra una crescita dei tassi di disoccupazione giovanile – tra i più altri d’Italia – e di spopolamento. Per rispondere a questa tendenza negativa, Realize si pone l’obiettivo di offrire supporto a imprese e startup, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio. Attraverso l’apertura di uno sportello informativo in grado di fornire documenti, informazioni, approfondimenti circa prassi, procedure e opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari e non e capace di dare un orientamento didattico professionale ai giovani in cerca di una collocazione nel mondo del lavoro; attività formative sia qualificanti che informali rivolte in via prioritaria a giovani under 35 con reddito Isee inferiore ai 6000 euro; attività educative in tema di opportunità, diritti e doveri del cittadino europeo, rivolte a studenti delle classi quinte dei principali licei e istituti del comprensorio; convegni semestrali in cui eccellenze del mondo dell’imprenditoria nazionale saranno invitate a condividere le proprie esperienze di vita e professionali al fine di stimolare e motivare i partecipanti; un evento fieristico annuale dal titolo “Fiera del lavoro e dell’innovazione” nel quale convergono tutte le azioni proposte con lo scopo di favorire l’occupabilità, ridurre la distanza tra il mondo della formazione e del lavoro ed attirare nuovi investitori sul territorio. La cooperativa è stata presentata stamattina nella sede comunale di Palazzo Fibbioni dai fondatori, Federico Congiu, 30 anni, educatore professionale e progettista sociale, presidente della Cooperativa, Emanuele Anatone, 30 anni, laureato in Ingegneria Meccanica, project manager, responsabile di progetto, Leonardo Maria Caldarelli, 29 anni, laureato in Marketing e Comunicazione, consulente finanziario, responsabile della segreteria amministrativa, e Andrea Fogliaroni, 31 anni, laureato in Ingegneria Informatica, sviluppatore, responsabile IT, si occupa della creazione, della gestione e della manutenzione dei sistemi informativi all'interno della cooperativa, alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, e del prorettore dell’Università dell’Aquila Alessandro Vaccarelli, alla presenza della professoressa Grazia Di Lorito, vice preside del "Cotugno". - (PRIMAPRESS)