L’Aquila: un auto parcheggiata in discesa sfonda la recinzione di un giardino e ferisce 4 bambini

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Un auto ha sfondato la recinzione del giardino di un asilo ed è piombata su un gruppo di bambini. Quattro sono rimasti feriti, uno in modo grave. La vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia, arrivando in velocità contro il recinto del giardino della scuola dell' infanzia. - (PRIMAPRESS)