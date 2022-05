L’Aquila: mamma indagata per omicidio colposo dopo la morte del bimbo investito nel giardino dell’asilo

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - È stata indagata per omicidio colposo la mamma che ha lasciato l'auto nei pressi del giardino d'asilo dove è morto uno dei 6 bimbi investiti.Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Aveva 4 anni. I medici han- no fatto di tutto per rianimarlo, ma è morto durante il trasporto in ospedale. Un altro bambino è grave. Secondo le prime informazioni,nell'auto che era parcheggiata e nella quale si sarebbe tolto il freno, il genitore acrebbe lasciato un bambino di 8 anni per andare a riprendere il più piccolo. - (PRIMAPRESS)