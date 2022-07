L'Aquila, domani a Palazzo Fibbioni la presentazione del 9° Gran Sasso Bike Day

(PRIMAPRESS) - L’AQUILA – In sella per il 9° Gran Sasso Bike Day 2022-Memorial Mauro Mannucci, che prenderà il via domenica 31 luglio, a Fonte Cerreto tra i tornanti del Gran Sasso d'Italia. La manifestazione, che rientra nel calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022, verrà presentata domani, martedì 26 luglio alle ore 11,00 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila, in una conferenza stampa alla quale partecipano il sindaco, Pierluigi Biondi, l’assessore comunale allo Sport Vito Colonna, quello regionale Guido Liris, il consigliere comunale delegato alle Politiche per la montagna Luigi Faccia, il presidente del comitato esecutivo della Città dello Sport Francesco Bizzarri e il presidente dell’Asd Bike99 Alessandro Celi. - (PRIMAPRESS)