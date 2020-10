L'Angelus di Papa Francesco tra polemica gender di "Fratelli Tutti" e il sito sontestatore che anticipa il contenuto della bolla

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Papa Francesco mostra di avere spalle forti anche in questa giornata della firma dell’enciclica firmata sulla tomba di San Francesco dove si sommano le polemiche per la bolla “Fratelli Tutti” additata di sessismo e per una fuga di notizie sui contenuti dell’enciclica stessa che avrebbero dovuto essere svelati oggi mentre un sito contestatore ne aveva già divulgato una parte.

L'Enciclica Fratelli tutti è ispirata al santo di Assisi di cui Bergoglio ha voluto prendere il nome. Il pontefice ne ha autografate sei copie: tre regalate ai frati della Basilica, e tre per la Segreteria di Stato. Sarà diffusa ufficialmente questa mattina, dopo l’Angelus.

Ad Assisi il Papa aveva celebrato una messa semplice: niente omelia, niente discorsi, solo poche parole pronunciate prima della firma dell'Enciclica. E un ringraziamento, non casuale, alla Segreteria di Stato, proprio quella presieduta, fino al 2018, da Angelo Becciu, il cardinale licenziato da Francesco al centro dello scandalo finanziario su soldi dell'Obolo di San Pietro investiti in palazzi a Londra.