L’Angelus del Papa oggi a 9 anni del suo Pontificato e nell’esortazione a “finire il massacro” in Ucraina

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Appuntamento con l’Angelus, in collegamento da Piazza San Pietro, alle h 12.00, con Papa Francesco. Appuntamento particolarmente atteso questa domenica, che coincide con i 9 anni di Pontificato di Francesco , ma anche per le parole che si attendono ancora dal Papa, di sollievo e conforto, per tutti noi, con gli inquietanti episodi della guerra nell’est Europa. “La città di Mariupol che porta il nome di Maria è sotto assedio. In nome di Dio vi chiedo finire questo massacro. Preghiamo in silenzio per chi soffre e perché Dio converta i cuori in una ferma volontà di pace”. Così il Papa nell’Angelus di oggi.- (PRIMAPRESS)