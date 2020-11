L’Angelus del Papa nella prima domenica d’Avvento: “Non cediamo al sonno della mediocrità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La situazione che viviamo,segnata dalla pandemia,genera paura,sconforto pessimismo",ma "nei momenti bui" va trovato "conforto nella speranza" e "l'Avvento,che prepara al Natale, è tempo di attesa e speranza". Così Papa Francesco all'Angelus. Cerchiamo di ricavare del bene anche in questo momento di pandemia,esorta Francesco. "Maggiore sobrietà,attenzione ai vicini che hanno bisogno e preghiera in famiglia". Infine ricorda le popolazioni latinoamericane colpite dagli uragani: "Prego per chi soffre". - (PRIMAPRESS)