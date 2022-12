L’Angelus del Papa e l’omaggio al monumento dell’Immacolata vicino Trinità dei Monti

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Con l'aiuto di Dio la pace e il disarmo sono possibili". Così Papa Francesco, durante l'Angelus in cui si celebra la Madonna Immacolata "affidando a lei l'intercessione per la pace, "in particolare per la martoriata Ucraina che soffre tanto". Il Papa ha ricordato che nel pomeriggio si recherà a Santa Maria Maggiore e poi a Piazza di Spagna, "per il tradizionale omaggio e preghiera ai piedi del monumento all'Immacolata". "Affidiamoci a Maria. L'Immacolata ci aiuti a custodire dal male la nostra bellezza", dice Francesco. - (PRIMAPRESS)