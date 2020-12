L'Angelus del Papa contro il consumismo e il lamento per le restrizioni: "Facciamo qualcosa per chi ha di meno"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - L'Angelus del Papa questa mattina a Piazza San Pietro è un invito a non lamentarsi delle restrizioni imposte dal Covid e a non farsi sequestrare il Natale dal consumismo. "In questo tempo difficile, anziché lamentarci di quel che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno: non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa",ha detto Bergoglio, "Non lasciamoci trascinare dal consumismo che ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia, lì c'è povertà,realtà, amore". - (PRIMAPRESS)