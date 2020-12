L’Angelus del Papa: “Abbandoniamo ciò che è effimero per ciò che dura per sempre”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - In una giornata con il meteo avverso e allerta rossa nella provincia di Bolzano e Veneto non fa eccezione anche Roma che però non fa desistere uno sparuto numero di fedeli di radunarsi sotto la finestra papale in piazza San Pietro per assistere all’Angelus di oggi 6 dicembre di Papa Francesco. “Abbandoniamo ciò che è effimero per ciò che dura per sempre” ha raccomandato il Papa - “Rivolgiamoci a Nostro Signore...non è un padre cattivo. Lui ci vuole bene. Affidiamoci a lui". E poi un pensiero al Natale "albero e presepe sono segni di speranza". Intanto in piazza San Pietro è già stato sistemato l'abete di Natale e a giorni, come ha informato lo stesso Francesco, si inizierà a realizzare il presepe. - (PRIMAPRESS)