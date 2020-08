L’allarme del ministro Speranza per il rialzo dei casi di Covid e il richiamo ai giovani di proteggere le loro famiglie

(PRIMAPRESS) - ROMA - La curva in risalita dei positivi al coronavirus fa lanciare ancora un’allarme al ministro della Sanità, Roberto Speranza. I 947 casi di ieri ci fanno avvicinare ai dati di maggio. Sono 16.678 i positivi al Covid-19. I deceduti sono in totale 35.427 di cui 9 casi registrati nelle ultime 24h, mentre i guariti sono 204.960 (+274 rispetto a ieri, +0,13%). I ricoverati in terapia intensiva sono 69 (+1 rispetto a ieri). Il totale dei casi, comprensivo di deceduti e guariti, raggiunge quota 257.065 (+947 rispetto alla giornata di ieri, +0,37%). Speranza insiste sui giovani che da portatori sani, in molti casi, sono diventati veicolo di propagazione del virus. - (PRIMAPRESS)