L'addio del cinema francese a Jean-Luc Godard, il regista della Nouvelle Vague cinematografica

Jean-Luc Godard, il regista francese, maestro della Nouvelle Vague cinematografica, si è spento all'età di 91 anni. aveva presentato il suo ultimo film a Cannes nel 2018, Le Livre d'Image. Premiato con il Leone d'oro nel 1984 e l'Oscar alla carriera nel 2011, le sue opere sono state fonte di ispirazione per molti registi statunitensi della New Hollywood e, più recentemente, per autori come Quentin Tarantino, il quale ha chiamato la sua casa di produzione come uno dei suoi film, 'Bande à part'.