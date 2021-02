Kurdistan: un razzo all’aeroporto di Erbil colpisce una struttura della coalizione militare americana

(PRIMAPRESS) - KURDISTAN - Tre razzi sono stati lanciati contro l'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, uno dei quali ha colpito una struttura militare che ospita truppe straniere della coalizione a guida americana. Lo riferiscono due fonti della sicurezza. Gli altri due razzi hanno colpito aree residenziali vicino all'aeroporto. Al momento non vi sono notizie di feriti o morti. Si tratta della prima volta che una struttura militare o diplomatica degli Stati Uniti viene presa di mira in Iraq in quaasi due mesi. - (PRIMAPRESS)