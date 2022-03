Kiev, ucciso il generale russo Gerasimov. Fu l’uomo dell’occupazione in Cecenia

(PRIMAPRESS) - KIEV - I servizi di intelligence ucraini affermano di aver ucciso a Kharkiv il generale russo Vitaly Gerasimov, vicecomandante della 41ª armata interforze russa durante un combattimento in città. La notizia, al momento non può essere confermata da altre fonti indipendenti anche se viene rilanciata da vari social ucraini, compreso il Kyiv independent. La Russia non ha commentato. Gerasimov ha partecipato alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni millitare russe in Siria oltre che all'an- nessione della Crimea nel 2014. - (PRIMAPRESS)