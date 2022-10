Kiev: raid aerei su tutto il territorio ucraino. L’invito ad andare nei rifugi

(PRIMAPRESS) - KIEV - Missili russi lanciati in tutto il territorio ucraino. Lo riferiscono le autorità ucraine che hanno invitato tutti ad andare nei rifugi. L'allarme aereo è scattato in tutte le regioni per i raid aerei durati più di un'ora. Il capo dell'amministrazione regionale di Mykolaiv invita a prendere in considerazione l' allarme aereo e il presidente dell'amministrazione regionale di Kirovohrad sui social scrive: "il cielo mette paura, il nemico sta lanciando razzi ovunque". - (PRIMAPRESS)