Kiev: la guerra ucraina si fa tattica con l'aiuto Usa. Uccisi 12 generali dell'esercito russo

(PRIMAPRESS) - USA - La guerra in Ucraina si fa tattica. Secondo quanto riferisce il New York Times, che cita alti funzionari americani, gli Usa avrebbero fornito informazioni di Intelligence per aiutare le forze di Kiev ad individuare ed uccidere le postazioni di alcuni generali russi in Ucraina. Washington avrebbe fornito dettagli su movimenti e posizione di truppe russe, nonché sul loro quartier generale militare mobile, che Kiev avrebbe poi utilizzato per condurre gli attacchi "chirurgici" che avrebbero portato all'uccisione dei generali russi. Secondo i funzionari ucraini, sono 12 i generali russi uccisi.

Intanto la Federazione russa ha simulato attacchi con missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca. Le unità impiegate hanno effettuato le "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica" Alle esercitazioni,con lanci di sistemi di missili balistici mobili Iskander, hanno partecipato oltre 100 militari. La Russia aveva allertato le forze nucleari poco dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, lo scorso 24 febbraio. - (PRIMAPRESS)