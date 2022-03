Kiev: immagini aeree mostrano la preparazione di un attacco alla capitale ucraina

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'esercito russo si sta preparando con consistente attacco alle porte di Kiev. Sono le immagini aeree a rivelare la presenza di un lungo convoglio nei pressi dell'aeroporto di Antonov, a nord-ovest di Kiev, e il suo movimento potrebbe segnalare una rinnovata spinta verso la città.

L'azienda che ha scattato le foto, Maxar Technologies, ha detto che parti del convoglio erano in posizioni nelle città circostanti. Altre parti sono più a nord, con l'artiglieria ora in posizione di fuoco e farebbero pensare ad un attacco programmato a tenaglia.

L'apparente ridistribuzione è avvenuta quando le forze russe in Ucraina hanno iniziato ad attaccare nuovi obiettivi in ​​diverse aree del paese: l'aeroporto e una fabbrica di motori a reazione sono stati presi di mira a Lutsk, nel nord-ovest. Le esplosioni hanno colpito anche gli aeroporti di Ivano-Frankivsk, nel sud-ovest, secondo funzionari della difesa russa. A Dnipro, una delle principali roccaforti dell'Ucraina centro-orientale, una persona è stata dichiarata morta in attacchi aerei. - (PRIMAPRESS)