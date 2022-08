Kiev: i timori di Zelensky per un violento attacco russo nel giorno dell’Indipendenza ucraina

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Neil suo abituale videomessaggio della notte, il presidente ucraino Zelensky ha prospettato la possibilità di una concentrazione di attacchi russi per il 24 agosto quando ricorrerà la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina. Zelensky teme che Russia possa intentare qualche iniziativa "particolarmente crudele". "Dobbiamo essere consapevoli che in settimana la Russia potrà tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto", ha affermato. "Uno degli obiettivi chiave del nemico è umiliare noi ucraini (...), seminare la disperazione, la paura per i conflitti". - (PRIMAPRESS)