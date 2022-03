Kiev: 6 vittime nei bombardamenti della notte vicino un centro commerciale. Fuga di ammoniaca a Sumy

(PRIMAPRESS) - KIEV - Notte di bombardamenti su Kiev, con un bilancio di almeno 6 morti, secondo quanto riferiscono i media locali. Una potente esplosione ha colpito un centro commerciale nel nordovest della capitale. Si è sviluppato un grande incendio nel sito e nel parcheggio adiacente. Intanto, le forze russe proseguone nel tentativo di accerchiare la città.

Intanto il governatore regionale di Sumy Zhyvytsky ha denunciato una perdita di ammoniaca in un impianto chimico della città, bombardata dalle forze russe negli ultimi giorni. Lo riporta il Kyiv Independent. Lo stabilimento di Sumykhimprom si trova alla periferia Est della città. Per il momento non c'è alcuna minaccia per Sumy. Le autorità consigliano invece ai residenti dei villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka di rifugiarsi sototterrà e respirare attraverso una benda umida, se si rileva ammoniaca. - (PRIMAPRESS)