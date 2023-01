Kenya: barcone turistico si rovescia a Watamu con 40 persone a bordo. Salvi italiani trasbordati su altra imbarcazione

(PRIMAPRESS) - KENYA - Un'imbarcazione con 40 persone a bordo, tra cui diversi turisti italiani, si è ribaltata in alto mare, a Watamu, loca- lità turistica del Kenya. Secondo alcune testimonianze, un numero imprecisato di keniani sono annegati mentre i turisti italiani sono quasi tutti riusciti a raggiungere la riva a bordo di altre imbarcazioni. Al momento sei italiani non sono ancora rientrati ma secondo il responsabile di un resort sarebbero a bordo di un'altra barca salpata per andare a vedere i delfini. - (PRIMAPRESS)