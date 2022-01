Kazakistan, Tokayev: "Rivolte, un tentativo di golpe. Fornirò le prove di coinvolgimento di terroristi stranieri"

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Le violente proteste che hanno causato decine di morti in Kazakizstan sono un "tentativo di colpo di stato" guidato da "combattenti armati". Lo ha denunciato il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev. Il presidente ha assicurato che fornirà alla comunità internazionale le prove del "coinvolgimento di terroristi stranieri" nel tentato golpe e che il suo governo è di fronte ad una "aggressione dall'esterno". "Non spareremo mai sui manifestanti pacifici", ha assicurato Tokayev, sottolineando che l'"operazione antiterrorismo prosegue", ma che è "vicina alla fine". "Sono entrati in azione gruppi di combattenti armati che stavano aspettando il momento giusto. Il loro obiettivo principale è diventato chiaro...è stato un tentato golpe". - (PRIMAPRESS)