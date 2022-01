Kazakistan, Tokaev: "E' stato ristabilito l'ordine" con 3 mila arresti, decine di morti e un migliaio di feriti

Rientro delle truppe russe

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Il presidente della repubblica Tokaev in una nota alla stampa ha riferito di aver ristabilito l'ordine in Kazakhstan dopo circa quattro giorni di manifestazioni senza precedenti innescate dall'aumento del prezzo del gas e la dura repressione. Decine i morti, un migliaio i feriti circa 3.000 le persone arrestate. Ieri ad Almaty, in aiuto al presidente Tokaev era giunta anche un truppa di militari russi con blindati che avevano creato posti di blocco negli angoli strategici della città. Le operazioni di sicurezza, minaccia Tokaev, proseguiranno "fino alla distruzione dei militanti". E il ministero dell'Interno ha annunciato l'uccisione di "26 criminali armati" e il ferimento di altri 18 durante gli scontri. Dichiarazioni che fanno pensare ad infiltrazioni eversive tra le file dei protestanti. Sta di fatto che lo stesso presidente già ha annunciato una riduzione delle tariffe per la durata di sei mesi per poi elaborare un progetto piùcomplessivo con il nuovo governo che verrà formato. - (PRIMAPRESS)