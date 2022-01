Kazakistan: la mano forte del presidente Tokayev che piace a Xi Jinping. I sospetti di infiltrazioni straniere

(PRIMAPRESS) - KAZAKISTAN - Le proteste sedate con le manieri forti in Kazakistan, dove il presidente Tokayev ha autorizzato l'esercito a sparare sui rivoltosi, è piaciuto al presidente cinese Xi che ha elogiato l'azione del capo dello stato kazako: "Hai preso misure energiche in un momento critico, hai rapidamente calmato la situazione, mostrato la responsabilità e l'impegno di uno statista altamente responsabile verso il Paese e il popolo". Così il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato l'omologo kazako Kassym-Jomart Tokayev per l'adozione di "misure forti" contro i manifestanti, in merito ai disordini registrati nel Paese. Xi ha condannato la "rivoluzione colorata" delle "forze straniere", promettendo "il necessario sostegno". I servizi segreti del Kazakistan e della Russia sono convinti che dietro le proteste iniziate sul rincaro del gas, ci siano interferenze straniere, teoria condivisa anche dal governo cinese. - (PRIMAPRESS)