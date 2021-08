Kabul: 10 mila afghani in attesa di espatrio secondo un’informativa del Pentagono ma quelli in fuga sono 300mila

(PRIMAPRESS) - KABUL - Sono oltre 10 mila persone che aspettano di essere evacuate dall'aeroporto di Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto il generale Taylor nell'ultimo briefing del Pentagono. "Continueremo a mettere il massimo sforzo per evacuare più persone possibili", ha aggiunto. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate 19mila persone per un totale di 88mila dall'inizio dell'operazione. La missione, ha aggiunto, rimane immutata: portare via in sicurezza il maggior numero di persone. - (PRIMAPRESS)