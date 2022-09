Kabul: attacco kamikaze all’Università di Dasht e Barchia. Bilancio di 32 morti e 40 feriti

(PRIMAPRESS) - KABUL - È di 32 morti il bilancio dell'attentato kamikaze in un centro educativo della capitale afghana, Kabul. La Tv Al Jazeera, cita una fonte del governo che parla anche di 40 feriti. Obiettivo dell'attacco una struttura che prepara gli studenti all'esame per accedere all'università e che si trova nel quartiere Dasht-e- Barchia, a predominanza di musulmani sciiti. Il kamikaze si sarebbe fatto esplodere in aula mentre gli studenti si apprestavano a sostenere un esame. - (PRIMAPRESS)