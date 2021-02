K2, dispersi tre alpinisti. Un quarto è deceduto. L'italiana Tamara Lunger era riuscita a scendere al campo base

L'italiana Tamara Lunger, in salvo al Campo Base

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Tre alpinisti -l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr- sono dispersi sul K2 dove erano impegnati nel tentativo di raggiungere la vetta.Dal campo base riferiscono di non avere notizie da 30 ore.I loro localizzatori Gps sono spenti Prevista una ricognizione in elicottero da parte dell'esercito pachistano. Nel tentativo era impegnata anche l'italiana Tamara Lunger, che è riuscita a scendere fino al campo base avanzato. Durante la discesa ha perso la vita il bulgaro Atanas Skatov per una caduta. - (PRIMAPRESS)