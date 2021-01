Juventus-Real Madrid: arrivata la sentenza di condanna per la sindaca di Torino Appendino

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il Tribunale di Torino ha condannato la sindaca Chiara Appendino per i tragici fatti in seguito al panico esploso a Piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champion League Juventus-Real Madrid.

Il giudice le ha inflitto una condanna a 1 anno e 6 mesi (due mesi in meno rispetto a quanto richiesto dalla Procura). Riconosciuti colpevoli e condannati anche loro a un anno e sei mesi l'ex questore di Torino Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana, il dirigente di Turismo Torino (l’agenzia che prese in carico la creazione dell’evento) Maurizio Montagnese ed Enrico Bertoletti, un professionista che si occupò di una parte della progettazione. È la sentenza pronunciata poco fa nell’aula magna del tribunale di Torino per i fatti che videro circa1600 persone ferite e due donne morte in seguito alle lesioni riportate. - (PRIMAPRESS)