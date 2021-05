Johansson (UE): "Aiuteremo l'Italia per la redistribuzione dei migranti". La risposta fragile dell'Europa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La fragilità dell'Unione Europea sulle politiche migratorie si conferma essere ancora un nodo irrisolto. In una intervista la Commissaria per gli Affari interni, Johansson ha dichiarato: "Aiuteremo l'Italia durante l'estate con la redistribuzione dei migranti. Sto contattando i governi dell'Unione per mettere i piedi un sistema di redistribuzione volontario e provvisorio", "Abbiamo imparato che la redistribuzione volontaria non è abbastanza e dunque l'approvazione della riforma delle politiche migratorie con i ricollocamenti obbligatori è essenziale.L'Europa bloccherà le partenze da Libia e Tunisia. Stiamo già parlando con le autorità". Misure che non solo appaiono tardive, rispetto a quanto sta accadendo ancora in Italia, Grecia e Spagna, ma vengono descritte poco efficaci dalla stessa Commissaria. - (PRIMAPRESS)