Jimmy Carter: il 39º Presidente degli Stati Uniti sottoposto a cure palliative a casa

(PRIMAPRESS) - USA - Il quadro clinico peggiorato in ospedale per il 98enne presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, ha fatto decidere la famiglia a proseguire con cure palliative a casa. "Ha deciso di trascorrere quel che gli resta da vivere a casa con la sua famiglia" e da oggi riceverà cure palliative invece che ulteriori interventi medici. Lo ha reso noto il Carter Center,fondazione voluta e creata dall' ex presidente, precisando che la fami- glia "ha chiesto rispetto per la privact in questo momento". Trentanovesimo presidente degli Stati Uniti dal 1976 al 1980, Carter ha 98 anni. Nel 2002 è stato insignito del Nobel per la pace. Lo stato di salute di Carter aveva richiesto negli ultimi anni diversi interventi chirurgici salva-vita per del melanoma al cervello. - (PRIMAPRESS)