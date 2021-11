Italiani in Sudafrica: la Farnesina al lavoro per far rientrare connazionali con un volo in deroga alla sospensione

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'unità di crisi della Farnesina, l'ambasciata e la rete consolare italiane in Sudafrica stanno lavorando per l'allestimento di un volo fra Città del Capo e Roma per riportare in Italia i connazionali attualmente esposti alla variante Omicron del Covid Coronavirus. Il volo commerciale verrà effettuato se si raggiungerà un numero minimo di passeggeri che pagheranno il biglietto e verrà effettuato in deroga alla sospensione dei collegamenti aerei con l' Africa Australe. Il volo riguarda i residenti in Italia prima del 26 novembre - (PRIMAPRESS)