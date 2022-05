Italia-Giapppone: l’incontro di Draghi con il primo ministro Kishida. La condanna della Russia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida. Al termine hanno rilasciato le dichiarazioni alla stampa nel Salone dei Galeoni.

"Sono passati 156 anni da quando i nostri Paesi firmarono il Trattato per una “pace perpetua e un’amicizia costante”. Ha detto Draghi. Da allora questa amicizia è stata alimentata da collaborazioni in ogni campo, anche specialmente in campi formali come il G7 e il G20.

Penso anche alla passione per il cinema che accomuna i nostri due Paesi, che ha visto registi di più generazioni influenzarsi a vicenda.

Sono certo che l’incontro di oggi fornirà ulteriore impulso alle nostre già eccellenti relazioni bilaterali. Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all’invasione russa dell’Ucraina.

Giappone e Italia sono impegnati perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace.

Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità". - (PRIMAPRESS)