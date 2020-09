Istituzioni europee in allareme: in Belgio i morti per coronavirus sono oltre 10 mila. Aumentano i i focolai in Francia

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Le persone morte a causa del coronavirus in Belgio hanno superato le 10.000, mentre i contagiati sono oltre 117.000. Secondo i calcoli la Johns Hopkins University il Paese con soli 11,5 milioni di abitanti è il terzo al mondo per tasso di mortalità. Nella vicina Francia, intanto, le aree metropolitane di Parigi, Lilla e Lione rischiano di diventare zone "di massima allerta" Covid-19. Un terzo dei nuovi focolai si è sviluppato in scuole e atenei. La ministra Vidal esclude però, al momento, la chiusura generalizzata. - (PRIMAPRESS)